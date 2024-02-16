Так у «Ощадбанк» попередили клієнтів, що не всі картки банку можна замовити в телефонному режимі.

«Жахливий сервіс. Після телефонування з фінномеру +38......, я дізналася що замовити!!! тільки замовити!!!! перевипуск своєї картки не можна он-лайн. Це жахливий сервіс!», - поскаржилась одна з клієнток на офіційній сторінці «Ощадбанк» у Facebook.

У «Ощадбанк» підтвердили, що дійсно, є деякі обмеження.

«На жаль, дійсно, не всі картки можна замовити в телефонному режимі. Якщо ваша карта закінчується і перевипуск в телефонному режимі не можливий, в такому випадку потрібно буде звернутися до відділення банку», - пояснили в «Ощадбанку» у відповідь на скаргу.

Однак клієнтка заперечила:

«Мені задається,що про певні обмеження сервісів треба інформувати клієнтів!

Усі громадяни,яким державний орган видав продукт ЕПП, повинні звернутися тільки у відділення особисто, і при цьому клієнти не обирали таку опцію. Їх зобов'язав державний орган!».

Представник «Ощадбанку» у відповідь пояснив, що на сьогоднішній день банк не здійснює випуск ЕПП. По закінченню терміну ЕПП клієнтам випускається звичайна банківська карта, без відомостей про пенсіонера.

«Зробити зміну пластику з ЕПП на банківську карту можна тільки у відділенні, в телефонному режимі такої можливості немає», - підкреслили в «Ощадбанк».

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