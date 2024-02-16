«Ощадбанк» сделала важное объяснение по перевыпуску своих карт.

Так в Ощадбанке предупредили клиентов, что не все карты банка можно заказать в телефонном режиме.

«Ужасный сервис. После звонка по финномеру +38......, я узнала что заказать!!! только заказать!!!! перевыпуск своей карты нельзя он-лайн. Это ужасный сервис!», - пожаловалась одна из клиенток на официальной странице «Ощадбанк» в Facebook.

В Ощадбанке подтвердили, что действительно, есть некоторые ограничения.

«К сожалению, действительно, не все карты можно заказать в телефонном режиме. Если ваша карта заканчивается и перевыпуск в телефонном режиме не возможен, в таком случае нужно будет обратиться в отделение банка», – объяснили в Ощадбанке в ответ на жалобу.

Однако клиентка возразила:

«Мне кажется, что об определенных ограничениях сервисов нужно информировать клиентов!

Все граждане, которым государственный орган выдал продукт ЕПП, должны обратиться только в отделение лично, и при этом клиенты не выбирали такую ​​опцию. Их обязал государственный орган!».

Представитель «Ощадбанк» в ответ объяснил, что на сегодняшний день банк не осуществляет выпуск ЕПП. По истечении срока ЕПП клиентам выпускается обычная банковская карта, без сведений о пенсионере.

«Сделать смену пластика с ЕПП на банковскую карту можно только в отделении, в телефонном режиме такой возможности нет», – подчеркнули в «Ощадбанке».

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