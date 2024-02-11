У Міністерстві соціальної політики Україні розповіли, хто з пенсіонерів повинен пройти обов'язкову ідентифікацію.

Проходити фізичну ідентифікацію повинні практично всі одержувачі пенсій та соціальних виплат.

Як повідомляє Мінсоцполітики, таким чином вдаться перевірити, чи дійсно пенсію чи соцвиплату отримує той, кому вона призначена.

Тому до 31 березня 2024 року пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року - повинні пройти ідентифікацію.

Пенсіонери, що стали ВПО до 24 лютого 2022 року, та раніше отримували пенсію без проходження ідентифікації, наразі повинні оновити дані.

Ідентифікацію пенсіонери зможуть пройти у будь-якому відділенні Ощадбанку чи або Пенсійного фонду України (ПФУ).

Також оновити дані можна в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Пройти ідентифікацію пенсіонери зможуть за допомогою відеоконференцзв’язку з працівниками органів ПФУ або у закордонній дипломатичній установі України.

У Мінсоцполітики додали, що для пенсіонерів, що стали внутрішньо переміщеними особами після 24 лютого 2022 року, дійсні загальні правила ідентифікації.

Раніше повідомлялося, що пройти ідентифікаційну процедуру потрібно до 31 березня 2024 року для збереження своїх пенсійних виплат.

Пенсії без ідентифікації будуть виплачуватися лише до кінця березня.

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