В Министерстве социальной политики Украине рассказали, кто из пенсионеров должен пройти обязательную идентификацию.

Проходить физическую идентификацию должны практически все получатели пенсий и социальных выплат.

Как сообщает Минсоцполитики, таким образом удастся проверить, действительно ли пенсию или соцвыплату получает тот, кому она назначена.

Поэтому до 31 марта 2024 пенсионеры, которые стали внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022 - должны пройти идентификацию.

Пенсионеры, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2022 года, и ранее получавшие пенсию без прохождения идентификации, должны обновить данные.

Идентификацию пенсионеры смогут пройти в любом отделении Ощадбанку или Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Также обновить данные можно в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Пройти идентификацию пенсионеры смогут с помощью видеоконференцсвязи с работниками органов ПФУ или в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

В Минсоцполитики добавили, что для пенсионеров, ставших внутренне перемещенными лицами после 24 февраля 2022 года, действительны общие правила идентификации.

Ранее сообщалось, что пройти идентификационную процедуру следует до 31 марта 2024 года для сохранения своих пенсионных выплат.

Пенсии без идентификации будут выплачиваться только до конца марта.

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