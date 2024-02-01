Після подання заявки уповноважена особа з Пенсійного фонду зв'яжеться для погодження дати та способу проведення ідентифікації.

Певна група українських пенсіонерів повинна пройти ідентифікаційну процедуру до 31 березня 2024 року для збереження своїх пенсійних виплат. Про те, хто саме повинен це зробити та яким чином, повідомили у ПФУ.

Пенсії без ідентифікації будуть виплачуватися лише до кінця березня. Фахівці пояснили, що ідентифікація стосується тільки тих пенсіонерів, які:

набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію через АТ "Державний ощадний банк України";

або кому виплату пенсії було зупинено.

Процес ідентифікації можна пройти через відділення Пенсійного фонду або Ощадбанку, електронний кабінет ПФУ, відеоконференцзв'язок або, якщо пенсіонер знаходиться за кордоном, в закордонній дипломатичній установі України. Якщо ідентифікація не буде пройдена, пенсія буде накопичуватися на рахунку отримувача, поки пенсіонер не підтвердить свою особу.

Щоб записатися на відеоідентифікацію через вебпортал ПФУ, слід виконати наступні кроки:

Зайти на вебпортал електронних Послуг Пенсійного фонду України. Обрати вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку". Заповнити всі обов'язкові поля у формі. Вказати вид послуги та обрати спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків. Надати згоду на передачу даних та подати заяву.

Після подачі заявки уповноважена особа з Пенсійного фонду зв'яжеться для узгодження дати та способу проведення відеоідентифікації.

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