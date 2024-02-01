Певна група українських пенсіонерів повинна пройти ідентифікаційну процедуру до 31 березня 2024 року для збереження своїх пенсійних виплат. Про те, хто саме повинен це зробити та яким чином, повідомили у ПФУ.

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Пенсії без ідентифікації будуть виплачуватися лише до кінця березня. Фахівці пояснили, що ідентифікація стосується тільки тих пенсіонерів, які:

  • набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію через АТ "Державний ощадний банк України";
  • або кому виплату пенсії було зупинено.

Процес ідентифікації можна пройти через відділення Пенсійного фонду або Ощадбанку, електронний кабінет ПФУ, відеоконференцзв'язок або, якщо пенсіонер знаходиться за кордоном, в закордонній дипломатичній установі України. Якщо ідентифікація не буде пройдена, пенсія буде накопичуватися на рахунку отримувача, поки пенсіонер не підтвердить свою особу.

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Щоб записатися на відеоідентифікацію через вебпортал ПФУ, слід виконати наступні кроки:

  1. Зайти на вебпортал електронних Послуг Пенсійного фонду України.
  2. Обрати вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку".
  3. Заповнити всі обов'язкові поля у формі.
  4. Вказати вид послуги та обрати спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків.
  5. Надати згоду на передачу даних та подати заяву.

Після подачі заявки уповноважена особа з Пенсійного фонду зв'яжеться для узгодження дати та способу проведення відеоідентифікації.

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