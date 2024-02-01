После подачи заявки уполномоченное лицо из Пенсионного фонда свяжется для согласования даты и способа проведения идентификации.

Определенная группа украинских пенсионеров должна пройти идентификационную процедуру до 31 марта 2024 для сохранения своих пенсионных выплат. О том, кто именно должен это сделать и каким образом сообщили в ПФУ.

Пенсии без идентификации будут выплачиваться только до конца марта. Специалисты пояснили, что идентификация касается только тех пенсионеров, которые:

получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через АО "Государственный сберегательный банк Украины";

или кому выплата пенсии была остановлена.

Процесс идентификации можно пройти через отделение Пенсионного фонда или Ощадбанка, электронный кабинет ПФУ, видеоконференцсвязь или, если пенсионер находится за границей, в зарубежном дипломатическом учреждении. Если идентификация не будет пройдена, пенсия будет накапливаться на счете получателя, пока пенсионер не подтвердит свое лицо.

Чтобы записаться на видеоидентификацию через вебпортал ПФУ, выполните следующие шаги:

Зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Выберите вкладку "Идентификация в режиме видеоконференции". Заполните все обязательные поля в форме. Указать вид услуги и выбрать способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений. Дать согласие на передачу данных и подать заявление.

После подачи заявки уполномоченное лицо из Пенсионного фонда свяжется для согласования даты и способа проведения видеоидентификации.

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