У ПФУ порадили відкривати віртуальні картки на ім’я особи з окупованих територій, яка очікує на отримання пенсії після відеоідентифікації. Також в Україні можуть отримувати пенсію в десятки тисяч. Стало відомо, що кому з пенсіонерів в Україні належить така виплата - більше 13 500 гривень.
В Україні надається пенсія внаслідок інвалідності, отриманої через участь у війні. Загальний розмір таких виплат не може бути менше 13 604,50 гривень.
Особам з інвалідністю І групи нараховується вікова виплата у розмірі 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Проте із всіма надбавками сума виплати не може бути менше 13 604,50 гривень.
Важливо відзначити, що у 2024 році ця сума зросте до 15 346,50 гривень, оскільки прожитковий мінімум складатиме 2361 гривню.
Розмір пенсії для осіб з інвалідністю залежить від:
- Групи інвалідності.
- Відсотка від пенсії за віком.
- Періоду від дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років.
Останній фактор враховується при розрахунку пенсії за віком. Військовим, які отримали інвалідність внаслідок війни, призначається пенсія на рівні 100% від суми грошового забезпечення.
Інші особи з інвалідністю очікують на 70% від суми грошового забезпечення. Таким чином, мінімальна пенсія для військових з інвалідністю І групи складе 650% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 13 605 гривень.
Джерело: НаПенсії.
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