Важливо зазначити, що у 2024 році ця сума зросте до 15 346,50 гривень, оскільки прожитковий мінімум становитиме 2361 гривню.

У ПФУ порадили відкривати віртуальні картки на ім’я особи з окупованих територій, яка очікує на отримання пенсії після відеоідентифікації. Також в Україні можуть отримувати пенсію в десятки тисяч. Стало відомо, що кому з пенсіонерів в Україні належить така виплата - більше 13 500 гривень.

В Україні надається пенсія внаслідок інвалідності, отриманої через участь у війні. Загальний розмір таких виплат не може бути менше 13 604,50 гривень.

Особам з інвалідністю І групи нараховується вікова виплата у розмірі 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Проте із всіма надбавками сума виплати не може бути менше 13 604,50 гривень.

Важливо відзначити, що у 2024 році ця сума зросте до 15 346,50 гривень, оскільки прожитковий мінімум складатиме 2361 гривню.

Розмір пенсії для осіб з інвалідністю залежить від:

Групи інвалідності. Відсотка від пенсії за віком. Періоду від дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Останній фактор враховується при розрахунку пенсії за віком. Військовим, які отримали інвалідність внаслідок війни, призначається пенсія на рівні 100% від суми грошового забезпечення.

Інші особи з інвалідністю очікують на 70% від суми грошового забезпечення. Таким чином, мінімальна пенсія для військових з інвалідністю І групи складе 650% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 13 605 гривень.

Джерело: НаПенсії.

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