В ПФУ посоветовали открывать виртуальные карточки на имя лица с оккупированных территорий, которое ожидает получения пенсии после видеоидентификации. Также в Украине могут получать пенсию в десятки тысяч. Стало известно, что кому из пенсионеров в Украине полагается такая выплата – более 13 500 гривен.

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В Украине предоставляется пенсия по причине инвалидности, полученной через участие в войне. Общий размер таких выплат не может быть меньше 13604,50 гривен.

Лицам с инвалидностью I группы начисляется возрастная выплата в размере 650% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Однако со всеми надбавками сумма выплаты не может быть меньше 13604,50 гривен.

Важно отметить, что в 2024 году эта сумма вырастет до 15 346,50 гривен, поскольку прожиточный минимум составит 2361 гривну.

Размер пенсии для лиц с инвалидностью зависит от:

  1. Группы инвалидности.
  2. Процент от пенсии по возрасту.
  3. Период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет.

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Последний фактор учитывается при расчете пенсии по возрасту. Военным, получившим инвалидность в результате войны, назначается пенсия на уровне 100% от суммы денежного довольствия.

Другие лица с инвалидностью ожидают 70% от суммы денежного довольствия. Таким образом, минимальная пенсия для военных с инвалидностью I группы составит 650% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть 13 605 гривен.

Источник: На Пенсии .

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