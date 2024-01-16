Термін на проходження ідентифікації для отриманн пенсій продовжили до 1 квітня 2024 року.

З метою збереження права на отримання пенсій, певна категорія пенсіонерів повинна обов'язково пройти процедуру ідентифікації в Пенсійному фонді України (ПФУ). Ця ідентифікація включає розгляд ряду питань, до яких слід готуватися. Як повідомили ПФУ, якщо не пройти ідентифікацію пенсія перестане нараховуватись.

Зокрема, пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2024 року та отримують свою пенсію через "Ощадбанк", повинні пройти процедуру ідентифікації у ПФУ шляхом відеоконференцзв’язку.

Цей процес також обов'язковий для осіб, які втратили право на пенсійні виплати з певних причин, наприклад, виїхали за кордон.

Заяви та інші документи, що стосуються відеоідентифікації, подаються через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, заповнюючи відповідні електронні бланки. При поданні заяви можна прикріпити ідентифікаційні документи.

Процедура відеоідентифікації проводиться в узгоджені з отримувачем часу і способу, включаючи телефонний режим та використання технічних засобів, сумісних із відповідним програмним забезпеченням. Також ідентифікацію для подальшого отримування пенсій, можна пройти безпосередньо у будь-якому відділенні ПФУ.

Термін для проходження ідентифікації був продовжений до 1 квітня 2024 року, проте особи повинні самостійно звернутися до ПФУ через особистий кабінет на офіційному веб-сайті та назначити зустріч до вказаної дати.

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