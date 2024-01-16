Срок прохождения идентификации для получений пенсий продлили до 1 апреля 2024 года.

С целью сохранения права на получение пенсий, определенная категория пенсионеров должна обязательно пройти процедуру идентификации в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Эта идентификация включает рассмотрение ряда вопросов, к которым следует готовиться. Как сообщили ПФУ, если не пройти идентификацию пенсия перестанет начисляться.

В частности, пенсионеры, получившие статус ВПО до 24 февраля 2024 года и получающие свою пенсию через "Ощадбанк", должны пройти процедуру идентификации в ПФУ путем видеоконференцсвязи.

Этот процесс также обязателен для лиц, потерявших право на пенсионные выплаты по определенным причинам, например, выехавшим за границу.

Заявления и другие документы, касающиеся видеоидентификации, подаются через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, заполняя соответствующие электронные бланки. При подаче заявления можно прикрепить идентификационные документы.

Процедура видеоидентификации проводится в согласовании с получателем времени и способа, включая телефонный режим и использование технических средств, совместимых с соответствующим программным обеспечением. Также идентификацию для дальнейшего получения пенсий можно пройти непосредственно в любом отделении ПФУ.

Срок прохождения идентификации был продлен до 1 апреля 2024 года, однако лица должны самостоятельно обратиться в ПФУ через личный кабинет на официальном веб-сайте и назначить встречу до указанной даты.

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