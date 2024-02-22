В "Ощадбанк" сделали объяснения относительно сообщений, которые начали получать их клиенты.

Так, одна из клиенток «Ощадбанк» сообщила, что получила SMS странного содержания.

«Пришло смс сообщение "Если ваши ежемесячные поступления на счета банка выходят за пределы диапазона 00 – 25000 гр, то по требованию НБУ сообщите банку, отправив смс на такой номер с таким то текстом», – рассказала женщина, спросив, что именно имеется на виду.

В "Ощадбанк" подтвердили, что рассылка таких сообщений действительно проводится.

«Банк действительно отправляет такие сообщения клиентам в соответствии с Постановлением Правления НБУ от 05.09.2023 №110 «Об утверждении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга» с целью передачи клиентом информации в банк относительно приблизительных ежемесячных поступлений», - пояснил представитель «Ощадбанк».

По его словам, если сумма ежемесячных поступлений человека больше 25 тыс.грн, тогда нужно проинформировать банк любым удобным способом, указанным в смс.

В "Ощадбанке" отмечают, что в соответствии с постановлением НБУ введены новые требования, согласно которым клиент должен сообщить Банку ожидаемую сумму поступлений на все счета и карточки.

Цель внедрения требований – предотвратить отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

«Следует определить максимальную сумму в гривне, которую ожидается получить на все карты и счета (текущие, кредитные, депозитные – в гривне и иностранной валюте) совокупно в Ощадбанк в течение календарного месяца», – пояснили в "Ощадбанке".

Если ожидаются поступления в иностранной валюте, следует отметить эквивалент таких сумм в национальной валюте, согласно курсу НБУ на время подачи информации.

Кроме того, клиенты "Ощадбанка" должны знать, что при планировании максимальной суммы ожидаемых поступлений не следует учитывать объем переводов между собственными счетами, открытыми в "Ощадбанке".

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