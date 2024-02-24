У цьому році в Україні спостерігається перше зниження цін на цибулю, що відбулося на 20%, інформує EastFruit.

Попередні прогнози експертів передбачали зростання вартості овоча, однак наразі аграрії активно реалізують свої запаси за цінами від 8 до 14 гривень за кілограм. Збільшена пропозиція пояснюється потребою позбутися цибулі перед її псуванням у сховищах фермерів та гуртовиків.

Зазначено, що навіть із знижкою у 20% існує ризик непродажу всього запасу, тому не виключено подальше переглядання цін на цибулю. Деякі фермери вирішили утриматися від продажів, зберігши свої якісні запаси для майбутньої реалізації, що, можливо, станеться з середини березня.

Важливо відзначити, що, незважаючи на зазначене зниження цін, цибуля у лютому 2024 року є в 3,6 рази дешевшою, ніж у відповідний період минулого року, за середньою ціною овочів.

Раніше Politeka також писала про ціни на популярні овочі, які в лютому боляче вдарили по гаманцям. Зокрема, це стосується огіркків, які подорожчали з 87,40 до 149,90 гривень за кілограм та помідорів, ціна яких зросла з 90,43 до 94,47 гривень за кілограм. Окрім того, апельсини зараз можна купити в середньому за 73,90 гривень за кілограм, а лимони знизилися в ціні майже на 17 гривень у порівнянні з минулим місяцем і тепер коштують 48,17 гривень за кілограм.

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