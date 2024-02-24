В этом году в Украине наблюдается первое снижение цен на лук, состоявшееся на 20%, сообщает EastFruit.

Предыдущие прогнозы экспертов предполагали рост стоимости овоща, однако в настоящее время аграрии активно реализуют свои запасы по ценам от 8 до 14 гривен за килограмм. Увеличенное предложение объясняется потребностью избавиться от лука перед его порчей в хранилищах фермеров и оптовиков.

Отмечено, что даже со скидкой 20% существует риск непродажи всего запаса, поэтому не исключен дальнейший пересмотр цен на лук. Некоторые фермеры решили воздержаться от продаж, сохранив свои качественные запасы для будущей реализации, что, возможно, произойдет с середины марта.

Важно отметить, что, несмотря на указанное снижение цен, лук в феврале 2024 года в 3,6 раза дешевле, чем в соответствующий период прошлого года, по средней цене овощей.

Ранее Politeka также писала о ценах на популярные овощи, которые в феврале больно ударили по кошелькам. В частности, это касается огурцов, подорожавших с 87,40 до 149,90 гривен за килограмм и помидоров, цена которых выросла с 90,43 до 94,47 гривен за килограмм. Кроме того, апельсины сейчас можно купить в среднем за 73,90 гривен за килограмм, а лимоны упали в цене почти на 17 гривен по сравнению с прошлым месяцем и теперь стоят 48,17 гривен за килограмм.

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