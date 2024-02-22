Ціни на популярні овочі у лютому підвищилися, змінилась вартість також популярних фруктів.

Великі супермаркети України оновили ціни на популярні овочі та фрукти. Стало відомо, як в Україні змінилися ціни на овочі та фрукти. Дані про зміни у цінах були оприлюднені на сайті Мінфіна. Згідно з даними у лютому ціни на популярні овочі значно підвищилися.

Середня вартість огірків сягнула 150 гривень за кілограм, а помідори продаються за 112 гривень за кілограм.

Огірки подорожчали з 87,40 до 149,90 гривень за кілограм. Гладкі огірки подорожчали з 112,02 до 194,37 гривень за кілограм, а колючі огірки тепер коштують 172,50 гривень за кілограм, в порівнянні з минулим місяцем, їх можна було придбати за 95,32 гривень за кілограм.

Середня ціна помідорів зросла з 90,43 до 94,47 гривень за кілограм. Рожеві помідори, навпаки, подешевшали з 140,56 до 112,95 гривень за кілограм.

Середня вартість апельсинів становить 73,90 гривень за кілограм. Вони коштують 46,90 гривень за кілограм в Ашані та 114,90 гривень за кілограм у Варусі. Апельсини з Єгипту продаються за 51,90 гривень за кілограм, а преміум-клас можна придбати за 57,45 гривень за кілограм.

Лимони в ціні знизилися майже на 17 гривень у порівнянні з минулим місяцем і тепер коштують 48,17 гривень за кілограм. У Новусі вони продаються за 24,99 гривень за кілограм, а в Метро – за 59,90 гривень за кілограм.

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