Большие супермаркеты Украины обновили цены на популярные овощи и фрукты. Стало известно, как в Украине изменились цены на овощи и фрукты. Данные об изменениях в ценах были обнародованы на сайте Минфина . Согласно данным в феврале, цены на популярные овощи значительно повысились.

Средняя стоимость огурцов составила 150 гривен за килограмм, а помидоры продаются за 112 гривен за килограмм.

Огурцы подорожали с 87,40 до 149,90 гривен за килограмм. Гладкие огурцы подорожали со 112,02 до 194,37 гривен за килограмм, а колючие огурцы теперь стоят 172,50 гривен за килограмм, по сравнению с прошлым месяцем, их можно было приобрести за 95,32 гривен за килограмм.

Средняя цена помидоров выросла с 90,43 до 94,47 гривны за килограмм. Розовые помидоры, напротив, подешевели со 140,56 до 112,95 гривен за килограмм.

Средняя стоимость апельсинов составляет 73,90 гривен за килограмм. Они стоят 46,90 гривен за килограмм в Ашане и 114,90 гривен за килограмм в Варусе. Апельсины из Египта продаются по 51,90 гривен за килограмм, а премиум-класс можно приобрести за 57,45 гривен за килограмм.

Лимоны в цене снизились почти на 17 гривен по сравнению с прошлым месяцем и теперь стоят 48,17 гривен за килограмм. В Новухе они продаются за 24,99 гривен за килограмм, а в Метро – за 59,90 гривен за килограмм.

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