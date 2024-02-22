Туалет слід чистити щонайменше щотижня, а коли хтось хворіє, то частіше.

Навіть унітази , якими не часто користуються, слід чистити, щоб в унітазі не залишалися плями від жорсткої води.

Часте прибирання робить завдання набагато простіше, швидше і менш неприємне, ніж чекати, поки унітаз стане помітно брудним.

Як очистити унітаз

Очистити простір

Видаліть все з верхньої частини бачка унітазу та все, що знаходиться на підлозі навколо основи унітазу.

Як очистити унітаз - потрібна промивка та підготовка

Змивайте воду в унітазі із закритою кришкою. Надягніть гумові рукавички і зберіть засоби для чищення.

Додайте засіб для чищення в унітаз

Нанесіть комерційний засіб для унітазу, що містить відбілювач, щоб продезінфікувати унітаз, починаючи з краю і покриваючи всю чашу. Закрийте кришку. Перш ніж приступити до чищення, дайте засобу для чищення час (не менше п'яти хвилин) почати видаляти плями.

Очистіть унітаз зовні

Поки очищувач працює усередині унітазу, очистіть унітаз зовні. Використовуйте засіб для ванної та ганчірку з мікрофібри, щоб видалити пил і бруд. Почніть зверху та протріть кришку бака, бічні сторони бака, ручку або кнопку змиву та зовнішню поверхню чаші. Не забувайте про зону між сидінням та баком. На завершення очистіть кришку сидіння унітазу та обидві сторони сидіння.

Як очистити унітаз – щоб забезпечити якісне очищення, зніміть сидіння та очистіть його окремо.

Почистіть унітаз

Використовуйте щітку з довгою ручкою та очистіть чашу, починаючи зверху під обідком. Очищення цієї області не тільки видаляє ґрунт, а й допоможе захистити струмені води від мінеральних відкладень, які можуть спричинити засмічення. Очистіть всю поверхню чаші, включаючи вигин та пастку. Змити, щоб прополоскати.

Дезінфекція туалету

Тепер, коли все чисто, настав час продезінфікувати всі зовнішні поверхні унітазу. Ви можете використовувати серветки, що дезінфікують, або дезінфікуючий спрей. Ключем до успішної дезінфекції є використання достатньої кількості продукту та надання йому достатнього часу для дії. Прочитайте етикетки.

Більшість засобів дезінфікування рекомендують, щоб поверхня залишалася вологою протягом як мінімум п'яти-10 хвилин. Зверніть особливу увагу на ручки та сидіння.

Джерело: realsimple .

Читайте також:

Як очистити забруднений унітаз: дієві поради.

Як повернути білий колір речам: три дієві поради.

Чим прати речі, якщо немає порошку: кілька засобів, точно є у вас вдома .