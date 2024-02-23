Серед найскладніших та стомлюючих завдань усередині будинку – підтримання чистоти кранів, безумовно, є не найприємнішим заняттям.

Іноді досить важко дістатися до найвіддаленіших куточків кранів , особливо якщо вони мають особливу форму та декор, але й через часте їх використання.

Особливо у ванній кімнаті нерідко на змішувачах залишаються дратівливі відбитки пальців або, що ще гірше, залишки вапняного нальоту та миючих засобів через постійну дію води та мила.

Нижче ви знайдете кілька порад з догляду, що дозволяють уникнути утворення плям, а також корисну інформацію, як почистити лимоном крани.

Як почистити крани лимоном

Серед різних інгредієнтів, доступних у всіх будинках, лимон, безумовно, є одним з кращих засобів для чищення металів: його невелика кислотність фактично допомагає легко розчиняти плями, що в'їлися, і бруд, що осаджується, а також виражає миттєвий поліруючий ефект.

Невипадково миючі засоби на основі лимона є одними з найпоширеніших для чищення каструль, сковорідок та столових приладів.

Що стосується змішувачів, необхідно заздалегідь оцінити стійкість змішувачів: елементи з витонченим декором, старовинні або з легким хромуванням, можуть бути не зовсім придатні для такої обробки.

1. Тому, як дізнатися, як почистити крани лимоном, може бути корисним виконати перевірку прихованої частини.

2. Якщо кран стійкий до впливу лимона, спочатку приготуйте домашній розчин, змішавши дві кухонні ложки соку лимона приблизно з двома склянками теплої води. Однак при дуже сильному забрудненні можна відразу вдатися до лимонного соку або, що простіше, натерти половину фрукта оброблювану поверхню.

3. Допомагаючи серветкою з мікрофібри, щоб вона не залишала подряпин та ворсу, просто промийте розчином усі крани.

4. Після цього промийте великою кількістю води і висушіть усі бавовняною тканиною, працюючи завжди в одному напрямку, щоб уникнути утворення дратівливих ореолів.

5. Як почистити крани лимоном: для особливо складних залишків вапняного нальоту ви також можете використовувати розчин теплої води та оцту, який розпорошується на крани, використовуючи стару пляшку з миючим засобом. Замість цього, щоб розчинити обложене мило, ви можете спробувати розчин теплої води та бікарбонату натрію, щоб отримати крем середньої густоти.

Джерело: cookist .

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