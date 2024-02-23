Иногда довольно трудно добраться до самых отдаленных уголков кранов, особенно если они имеют особую форму и декор, но и из-за частого их использования.

Особенно в ванной комнате нередко на смесителях остаются раздражающие отпечатки пальцев или, что еще хуже, остатки известкового налета и моющих средств из-за постоянного действия воды и мыла.

Ниже вы найдете несколько советов по уходу, позволяющих избежать образования пятен, а также полезную информацию, как почистить краны лимоном.

Как почистить краны лимоном

Среди различных ингредиентов, доступных во всех домах, лимон, безусловно, является одним из лучших средств для чистки металлов: его небольшая кислотность фактически помогает легко растворять въевшиеся пятна и осаждающуюся грязь, а также выражает мгновенный полирующий эффект.

Не случайно моющие средства на основе лимона являются одними из самых распространенных для чистки кастрюль, сковородок и столовых приборов.

Что касается смесителей, то необходимо заранее оценить стойкость смесителей: элементы с изящным декором, старинные или с легким хромированием, могут быть не совсем пригодны для такой обработки.

1. Поэтому, прежде чем узнать, как почистить краны лимоном, может оказаться полезным выполнить проверку скрытой части.

2. Если кран устойчив к воздействию лимона, первым делом приготовьте домашний раствор, смешав две кухонные ложки сока лимона примерно с двумя стаканами теплой воды. Однако при очень сильном загрязнении можно сразу прибегнуть к лимонному соку или, что проще, натереть половинкой фрукта обрабатываемую поверхность.

3. Помогая салфеткой из микрофибры, чтобы она не оставляла царапин и ворса, просто промойте раствором все краны.

4. После этого промойте большим количеством воды и высушите все хлопчатобумажной тканью, работая всегда в одном направлении, чтобы избежать образования раздражающих ореолов.

5. Как почистить краны лимоном: для особо сложных остатков известкового налета вы также можете использовать раствор теплой воды и уксуса , который распыляется на краны, используя старую бутылку с моющим средством. Вместо этого , чтобы растворить осажденное мыло , вы можете попробовать раствор теплой воды и бикарбоната натрия, чтобы получить крем средней густоты.

Источник: cookist.

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