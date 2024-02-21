Витяжки – це необхідність на кухні, оскільки вони допомагають видалити надлишки диму, пари та жиру, що утворюються при приготуванні їжі.

В цьому випадку сама витяжка з часом засолиться, і цього не можна уникнути, тому важливо знати, як її почистити.

Через це кухонні витяжки можуть здатися складними у чищенні. Але є способи зробити завдання менш складним і набагато простішим.

Ось що потрібно знати, щоб почистити витяжку на кухні.

Покроковий посібник з чищення витяжки.

Як почистити витяжку на кухні: спочатку фільтр

Зніміть фільтр витяжки та інші знімні деталі з витяжки. Обов'язково зверніться до посібника, якщо ви не впевнені.

Зніміть та замініть фільтри капота, якщо застосовується.

Металеві фільтри замочіть на тривалий час у гарячій мильній воді з чашкою оцту або зверніться до посібника з експлуатації, щоб дізнатися про рекомендовані терміни.

Після замочування металевого фільтра ретельно очистіть зубною щіткою, додавши бікарбонат соди для більш стійких жирних ділянок.

Промийте, витріть насухо і покладіть на витяжку, коли будете готові.

Як почистити витяжку на кухні: не забудьте саму поверхню

Нанесіть засіб для чищення на поверхню витяжки.

Використовуйте чисту м'яку губку або тканину, щоб протерти поверхню.

Видаліть засіб для чищення чистою тканиною.

Використовуйте зубну щітку, щоб обережно видалити стійкий жир.

Джерело: fujioh .

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