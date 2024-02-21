Вважається, що прати пуховик потрібно лише в крайньому випадку, щоб не пошкодити, однак є метод дбайливого очищення.

Для тих з вас, хто відчуває неприємний запах пуховика і наважується на чищення - це зазвичай лякаючий процес, особливо вперше.

Навіть якщо ви дотримуєтеся правильних етапів процесу прання, багато людей залишаються розчарованими, а іноді і до сліз побачивши плоскою на вигляд куртки, яка колись була такою пухнастою і великою, а тепер перетворилася на грудку зі стисненого пір'я.

Як почистити пуховик, щоб не пошкодити – покрокова інструкція

Прання пуховика - досить безпечне і просте завдання, яке можна виконати за допомогою пральної машини та сушарки, але перш ніж намагатися це зробити, слід враховувати кілька моментів.

Отже, як почистити пуховик, щоб не зашкодити:

По-перше, пам'ятайте про ризики, якщо прати одяг частіше, ніж слід. Кожне прання впливатиме на характеристики тканини, тому обмежуйте чистку лише тоді, коли це абсолютно необхідно.

По-друге, не хвилюйтеся, якщо ваша куртка відразу не стане такою ж пухкою, як до прання.

Як випрати пуховик вдома, щоб не зіпсувати, що вам знадобиться:

· Небіологічний пральний порошок

· Тенісний м'яч (розрізаний навпіл)

· Пральна машина

· Сушарка

Як почистити пуховик, щоб не зашкодити: процедура

1. Очистіть пральну машину

Почніть з видалення залишків миючого засобу з дозатора миючих засобів, щоб не пошкодити тканину.

2. Обтрусіть пуховик.

Перш ніж стирати виріб, струсіть з нього бруд і бруд, застебніть всі блискавки або міцні водовідштовхувальні липучки, а також закрийте всі клапани.

3. Стирайте відповідно до етикетки.

Стирайте пуховик самостійно, щоб отримати максимальний результат і зменшити всі ризики. Якщо ви хочете випрати кілька курток, робіть це в окремих циклах.

4. Змінюйте цикл

Після того, як прання завершило кілька циклів віджиму, швидкість кожного циклу збільшуватиметься, щоб видалити зайву воду.

Під час прання швидкість кожного циклу збільшуватиметься, щоб видалити зайву воду.

5. Налаштуйте сушильну машину

Встановіть сушарку на слабкий режим і додайте кульки для сушіння або розріжте кілька тенісних м'ячів навпіл, щоб отримати бюджетний варіант. Цей метод допоможе надати пуховому наповнювачу форму, забезпечуючи максимальну легкість та тепло.

Процес висихання буде повільним, але особливо важливо, тому наберіться терпіння. Висихання легкого пухового пальта може тривати до 2-3 годин.

6. Висушіть і струсіть, щоб знову "надути" пуховик.

Поки куртка сохне, час від часу витягуйте її та струшуйте, щоб розбити грудки, які можуть утворитися. Чим більше сохне ваше пальто, тим легше буде видалити грудки і знову надути пуховик.

Джерело: berghaus .

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