Ви коли-небудь помічали, що ваші рушники стають жорсткими або набувають неприємного запаху?

Забруднення рушників відбувається через накопичення олій для тіла, засобів для прання і навіть бактерій, тому потрібно знати, як замочити та відпрати їх швидко та ефективно.

Як замочити та відпрати рушники, щоб знову зробити їх м'якими – вам доведеться ретельно очистити рушники, а потім трохи змінити режим прання, щоб вони залишалися такими.

Спробуйте метод подвійного прання!

Як замочити і випрати рушники - подвійне прання найкраще підходить для нових або трохи забруднених рушників. Подвійне прання глибоко очищає рушники, видаляючи залишки миючих засобів, стійкі запахи та олії для тіла.

Як замочити і випрати рушники:

Щоб двічі випрати рушники, покладіть їх у пральну машину і додайте 2 склянки білого оцту прямо у ванну або дозатор миючого засобу без мийного засобу або кондиціонера для білизни. Запустіть довгий гарячий цикл.

Як тільки це буде зроблено, додайте 1 склянку харчової соди і знову випрати їх, цього разу зі звичайним миючим засобом. Потім висушіть їх, як завжди.

Замочити та відпрати рушники завдяки подвійному пранню рушників — чудовий спосіб оживити та освіжити їх, щоб вони знову стали м'якими та новими. Оскільки при глибокому чищенні рушників завжди залишаються залишки, робіть це раз на місяць, безпосередньо перед чищенням пральної машини.

Джерело: housewifehowtos .

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