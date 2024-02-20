Як видалити та очистити стійкі каламутні плями на раковинах та кранах , адже вода містить такі мінерали, як кальцій та магній, які залишають непривабливі плями на всіх кранах.

Продовжуйте читати п'ять порад про те, як видалити відкладення кальцію та насолоджуватися чистотою раковин та кранів.

1. Як очистити кран від кальцію за допомогою універсального засобу для чищення

Використання універсального засобу для чищення може допомогти вам підтримувати бездоганність душових насадок і змішувачів на якийсь час, але зазвичай воно недостатньо ефективно, щоб самостійно впоратися з сильними відкладеннями. Використовуйте універсальний засіб для чищення, щоб підтримувати чистоту раковин і змішувачів у перервах між методами, описаними нижче.

2. Як очистити кран від кальцію – вам допоможе лимонний сік.

Природні кислоти, що містяться в лимонному соку, досить сильні, щоб пробити кілька шарів мінеральних відкладень. Спробуйте почистити крани свіжим лимоном. Ви можете бути вражені результатами.

3. Як очистити кран від кальцію оцтом

Як і лимонний сік, оцет є потужною кислотою, здатною розчиняти мінеральні відкладення, що накопичилися з часом. Ви можете налити оцет в розпилювач і використовувати його так само, як універсальний засіб для чищення, або просто просочити очищувальну тканину оцтом, обернути її навколо крана і дати їй вбратися протягом декількох годин, перш ніж витерти її.

4. Замочування проти ночі.

Якщо звичайне чищення не допомагає, спробуйте замочити змішувачі чи душові насадки на ніч. Просто накрийте кран великим пакетом із застібкою-блискавкою, в якому міститься достатньо оцту або лимонного соку, щоб повністю завантажити кран, потім закріпіть резинками та залиште на ніч. Вранці зніміть пакет та протріть його.

5. Комерційний мінеральний засіб для чищення

Як очистити кран від кальцію - допоможе комерційний мінеральний засіб для чищення - ще один відмінний варіант для видалення стійких, застряглих плям. Ви можете використовувати метод пластикового пакета, описаний вище, або зняти насадку для душу та аератори змішувача, щоб вони ввібралися в розчин на кілька годин, а потім протерти кран зовні.

Джерело: hillcrestplumbingandheating.

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