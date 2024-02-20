Дотримуйтесь посібника з прання та догляду за рушниками, і вони прослужать довше і будуть виглядати як нові довгі роки.

Найкращий спосіб зберегти рушники м'якими - правильно їх прати.

Рушники слід прати в машині при температурі 30-40 ° один раз на тиждень з використанням ферментів миючого засобу, що не містить ферментів.

Кондиціонер для білизни краще не використовувати. Рушники можуть стати жорсткими і втратити здатність, що вбирає, якщо вони засмічуються пральним порошком і кондиціонером для тканини.

За якої температури прати рушники?

Рушники слід прати в машині при температурі 30-40 градусів один раз на тиждень, використовуючи небіологічний (який не містить ферментів) миючий засіб.

Сучасні миючі засоби настільки добре справляються зі своїм завданням, що немає необхідності прати рушники за більш високої температури. Це також безпечніше для довкілля.

Як прати рушники, щоб вони залишалися м'якими?

Пральний порошок та кондиціонер для тканини можуть засмічити волокна рушника, погіршивши його м'якість. Найкращий спосіб прати рушники, щоб вони залишалися м'якими, - це прати в машині при температурі 30-40 ° C, економно використовуючи якісний миючий засіб і не використовуючи кондиціонер для тканини. Сушіть у сушильній машині за допомогою вовняних кульок або на повітрі.

Як зробити рушники знову пухнастими?

Рушники можуть стати жорсткими, якщо вони забиті пральним порошком та кондиціонером для білизни. Вам потрібно видалити це, щоб рушники знову стали пухнастими. Вимийте один раз, використовуючи оцет замість миючого засобу, та вдруге, використовуючи харчову соду замість миючого засобу. Сушіть у сушильній машині за допомогою сушильних кульок або сушіть на вітрі. Якщо ваші рушники старі, можливо їх просто потрібно замінити.

Джерело: scooms.com.

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