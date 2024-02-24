Грошова допомога доступна мешканцям деяких населених пунктів, які не отримували фінансову підтримку від інших організацій після грудня 2023 року.

Мешканці Харківщини мають можливість звернутися за фінансовою допомогою до одного з благодійних фондів. Реєстрація для отримання грошової допомоги стартує з 20 лютого.

Сума грошової допомоги складає 3,6 тисячі гривень на кожного члена сім'ї і буде виплачуватися протягом трьох місяців. Отже, загалом одна особа може отримати 10,8 тисячі гривень.

Грошова допомога доступна жителям певних населених пунктів Харківської області, які не отримували фінансової підтримки від інших організацій після грудня 2023 року.

Запрошуються до участі в програмі грошової допомоги такі категорії осіб:

Сім'ї, де є особи з хронічними захворюваннями або потребують дороговартісного лікування та догляду. Сім'ї з вагітними жінками, годуючими матерями та дітьми до двох років. Сім'ї, де є особи з інвалідністю 1 або 2 групи. Одні батьки, що виховують дітей самотужки. Літні громадяни.

Реєстрація на отримання грошової допомоги відбудеться протягом трьох днів у різних місцях Харківської області за вказаними адресами:

20 лютого, село Спеваківка, вулиця Зарічна, 1 - для жителів сіл Андріївка, Заводи та Спеваківка.

21 лютого, село Вернопілля, вулиця Миру, 28 - для мешканців сіл Вернопілля та Дмитрівка.

22 лютого, місто Ізюм, вулиця Степана Бандери, 31 - для жителів сіл Бражківка, Донецьке, Мала Комишуваха, Семенівка, Сніжківка, Сулигівка, Топільське, Шпаківка, а також сіл Миколаївка та Довгеньке.

Для реєстрації на отримання грошової допомоги потрібно мати наступні документи для кожного члена сім'ї:

Паспорт громадянина України. Ідентифікаційний код. Довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО), якщо є. Свідоцтво про народження дітей. Документи, що підтверджують спеціальний статус особи (посвідчення, довідки про захворювання, інвалідність тощо). Банківські реквізити (IBAN номер).

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.