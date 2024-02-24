Денежная помощь доступна жителям некоторых населенных пунктов, которые не получали финансовой поддержки от других организаций после декабря 2023 года.

Жители Харьковщины имеют возможность обратиться за финансовой помощью в один из благотворительных фондов. Регистрация для получения денежной помощи стартует с 20 февраля.

Сумма денежной помощи составляет 3,6 тысяч гривен на каждого члена семьи и будет выплачиваться в течение трех месяцев. Итак, всего один человек может получить 10,8 тысячи гривен.

Денежная помощь доступна жителям некоторых населенных пунктов Харьковской области, которые не получали финансовой поддержки от других организаций после декабря 2023 года.

Приглашаются к участию в программе денежной помощи следующие категории лиц:

Семьи, где есть лица с хроническими заболеваниями или нуждаются в дорогостоящем лечении и уходе. Семьи с беременными женщинами, кормящими матерями и детьми младше двух лет. Семьи, где есть люди с инвалидностью 1 или 2 группы. Одни родители, воспитывающие детей своими силами. Пожилые граждане.

Регистрация на получение денежной помощи состоится в течение трех дней в разных местах Харьковской области по указанным адресам:

20 февраля, село Спеваковка, улица Заречная, 1 – для жителей сел Андреевка, Заводы и Спеваковка.

21 февраля, село Вернополье, улица Мира, 28 – для жителей сел Вернополье и Дмитровка.

22 февраля, город Изюм, улица Степана Бандеры, 31 – для жителей сел Бражковка, Донецкое, Малая Камышеваха, Семеновка, Снежковка, Сулиговка, Топильское, Скворцовка, а также сел Николаевка и Довгенькое.

Для регистрации на получение денежной помощи необходимо иметь следующие документы для каждого члена семьи:

Паспорт гражданина Украины. Идентификационный код. Справка внутриперемещенного лица (ВПЛ), если есть. Свидетельство о рождении детей. Документы, подтверждающие специальный статус личности (удостоверения, справки о заболевании, инвалидности и т.п.). Банковские реквизиты (IBAN номер).

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