Домашні кухарі забувають про витяжку плити і про те, що вона згодом збирає кулінарний жир, що випарувався.

Не обов'язково мити її кожен день, але через місяць, кілька місяців або навіть рік ігнорування чищення витяжки може стати складно пробитися через жир, що накопичився.

Як почистити витяжку на кухні, зберіть набір

Очищувач плити

Губки з поверхнею для чищення

Гаряча вода і мило для миття посуду

Порошок для чищення (безпечний для фарби)

Очищувач поверхонь

Паперові рушники або ганчірки для чищення

Як почистити витяжку на кухні

Насамперед почніть з брудної витяжки печі. Цей процес буде менш захоплюючим, якщо ви чистили витяжку плити вчора чи навіть минулого тижня. Цей процес призначений для звичайної витяжки. Якщо ви не можете подряпати жир на витяжці плити нігтем, то можливо досить простого засобу для очищення поверхонь і губки. Якщо ви можете розрізати слід від нігтя у жирі, продовжуйте читати.

Як почистити витяжку на кухні - зніміть та очистіть вентиляційну решітку

Чи знаєте ви, що витяжка печі має вентиляційну сітку з металевої сітки? Не всі усвідомлюють це і те, як легко очистити цей екран. Металева вентиляційна сітка може повністю та небезпечно засмічитися жиром, якщо її не очистити.

На щастя, процес простий. Налийте гарячу воду під крана, потім промийте сітку під гарячою водою. Після першого полоскання промийте з милом до тих пір, поки вода, що тече через сітку, не стане прозорою.

Розпорошіть засіб для чищення плит і дайте постояти

Тепер розпиліть очищувач для плити з сильною піною на найнебезпечніші ділянки, де скупчився жир. Нічого страшного, якщо вона капне на плиту, її можна буде почистити, коли закінчите.

Дайте спрею трохи постояти і спінитися, розбиваючи шари жиру на поверхні витяжки.

Як почистити витяжку на кухні, протріть вологою губкою

Візьміть вологу губку, змочену тільки водою, і витріть засіб для чищення плити. Промийте губку стільки разів, скільки необхідно, щоб повністю видалити як засіб для чищення, так і бруд, який він допоміг розчинити.

Скраб порошком у міру необхідності

Якщо після засобу для чищення плити щось залишилося, обробіть губку безпечним для поверхні порошком для чищення і зітріть залишки. Важкі місця часто можна усунути, якщо змастити лікоть і нанести вологу губку з поліпшеними скребками.

Розпорошіть очисник для поверхонь і протріть

На останньому етапі відполіруйте витяжку плити звичайним побутовим засобом для очищення поверхонь. В результаті емаль або фарба повинні сяяти як нові, зберігаючи початковий колір або близький до нього. Протріть і дайте висохнути.

Повторіть при необхідності

Іноді одного чищення витяжки недостатньо. Якщо ви завершили процес, а витяжка, як і раніше, виглядає брудною і не гладкою на дотик, почніть із засобу для духовки і повторіть процес з великим задоволенням.

Джерело: regionalservices.

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