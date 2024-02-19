Домашние повара забывают о вытяжке плиты и о том, что она со временем собирает испарившийся кулинарный жир.

Не обязательно мыть ее каждый день, но через месяц, несколько месяцев или даже год игнорирования чистки вытяжки может стать сложно пробиться через накопившийся жир.

Как почистить вытяжку на кухне, соберите набор

Очиститель плиты

Губки с чистящей поверхностью

Горячая вода и мыло для мытья посуды

Чистящий порошок (безопасный для краски)

Очиститель поверхностей

Бумажные полотенца или тряпки для чистки

Как почистить вытяжку на кухне

Перво-наперво начните с грязной вытяжки печки. Этот процесс будет менее увлекательным, если вы чистили вытяжку плиты вчера или даже на прошлой неделе. Этот процесс предназначен для обычной вытяжки. Если вы не можете поцарапать жир на вытяжке плиты ногтем, то может быть достаточно простого средства для очистки поверхностей и губки. Если вы можете разрезать след от ногтя в жире, продолжайте читать.

Как почистить вытяжку на кухне - снимите и очистите вентиляционную решетку

Знаете ли вы, что вытяжка вашей печи имеет вентиляционную сетку из металлической сетки? Не все осознают это и то, насколько легко очистить этот экран. Металлическая вентиляционная сетка может полностью и опасно засориться жиром, если ее не очистить.

К счастью, процесс прост. Налейте горячую воду из-под крана, затем промойте сетку под горячей водой. После первого полоскания промойте с мылом до тех пор, пока вода, текущая через сетку, не станет прозрачной.

Распылите средство для чистки плит и дайте постоять

Теперь распылите очиститель для плиты с сильной пеной на самые опасные участки, где скопился жир. Ничего страшного, если она капнет на плиту, ее можно будет почистить, когда закончите.

Дайте спрею немного постоять и вспениться, разбивая слои жира на поверхности вытяжки.

Как почистить вытяжку на кухне, протрите влажной губкой

Возьмите влажную губку, смоченную только водой, и вытрите средство для чистки плиты. Промойте губку столько раз, сколько необходимо, чтобы полностью удалить как чистящее средство, так и грязь, которую оно помогло растворить.

Скраб порошком по мере необходимости

Если после средства для чистки плиты что-то осталось, обработайте губку безопасным для поверхности чистящим порошком и сотрите остатки. Трудные места часто можно устранить, если слегка смазать локоть и нанести влажную губку с улучшенными скребками.

Распылите очиститель для поверхностей и протрите

На последнем этапе отполируйте вытяжку плиты обычным бытовым средством для очистки поверхностей. В результате эмаль или краска должны сиять как новые, сохраняя первоначальный цвет или близкий к нему. Протрите и дайте высохнуть.

Повторите по мере необходимости

Иногда одной чистки вытяжки недостаточно. Если вы завершили процесс, а вытяжка по-прежнему выглядит грязной и не гладкой на ощупь, начните с чистящего средства для духовки и повторите процесс с большим удовольствием.

Источник: regionalservices.

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