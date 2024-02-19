Як випрати рушники за 3 простих кроки, щоб отримати їх після прання свіжими та пухнастими.

Як випрати рушники , щоб вони виглядали як нові, адже немає нічого кращого, ніж пухнастий свіжий рушник після виходу з душу.

Ви можете щоразу насолоджуватися спа-процедурами, якщо знаєте, як правильно доглядати банні рушники.

Коли ви вибираєте якісні рушники, вони розраховані на тривалий термін служби, але вам також необхідно дотримуватися правильних інструкцій, щоб вони виглядали як нові.

Свідомий догляд за банними рушниками запобігає їх запаху затхлості , втраті поглинаючої здатності або занадто швидкий тьмяний вигляд, а якщо ви звернете увагу на правильні налаштування для конкретних тканин і квітів, ви зможете зберегти білі рушники білими, а яскраві рушники .

Як випрати рушники, щоб вони виглядали як нові:

Розділіть білі та кольорові рушники та відсортуйте їх за типом волокон.

Подивіться на етикетку із вказівками щодо догляду, щоб визначити вміст волокон у рушник. Сьогоднішні рушники можуть бути виготовлені з бавовни або синтетичного мікроволокна.

Сортуйте рушники

Простирадла і рушники можна прати разом, згрупувавши їх по тканинах і квітах.

Виберіть параметри пральної машини, миючого засобу та завантажте пральну машину.

Стирайте білі бавовняні рушники у гарячій воді, щоб видалити плями та бактерії.

Як випрати рушники, щоб вони виглядали як нові: для кольорових рушників або рушників із мікрофібри вибирайте теплу воду.

Використовуйте звичайний цикл прання замість короткого або щадного, щоб рушники знаходилися в миючому засобі достатньо часу.

Виберіть сильнодіючий миючий засіб, що містить достатньо ферментів для видалення бруду та плям.

Додайте його безпосередньо в барабан пральної машини або дозатор миючого засобу. Прочитайте етикетку продукту та відміряйте дозу миючого засобу, щоб уникнути надмірного використання.

Помірно розташуйте рушники навколо центральної стійки машини з вертикальним завантаженням, щоб пральна машина була в рівновазі. У разі використання всіх типів пральних машин слідкуйте за тим, щоб не перевантажувати барабан пральної машини . Рушникам потрібен простір для перемішування в розчині, що чистить, щоб вони були повністю чистими.

Не додавайте в цикл полоскання кондиціонери для білизни, що є у продажу. Пом'якшувачі залишають на волокнах рушників наліт, який робить їх шовковистими, але при цьому погіршує поглинання рушника. Якщо ви все ж таки хочете використовувати кондиціонер для білизни, використовуйте половину дози і додавайте її тільки щоразу, коли стираєте рушники.

Як випрати рушники, щоб вони виглядали як нові: висушіть і збережіть їх м'якими

Струсіть випрані рушники перед тим, як покласти в сушарку, а не кидайте їх прямо з пральної машини. Це допоможе їм зберегти пухнастість. Перш ніж виймати рушники із сушарки, переконайтеся, що вони повністю висохли, щоб уникнути запаху затхлості.

Виберіть цикл визначення вологості на нових сушильних машинах, щоб машина зупинялася, коли рушники висохнуть, щоб уникнути пересушування волокна, що їх руйнує.

При сушінні рушників використовуйте низьку або середню температуру.

Додайте в сушильний барабан дві або три вовняні кульки, щоб розпушити і пом'якшити волокна.

Якщо ви сушите рушники на мотузці або сушите решітку, додайте 1 склянку дистильованого білого оцту в цикл полоскання під час прання. Оцет допоможе видалити залишки миючого засобу, що залишилися у волокнах, через які рушники можуть стати жорсткими.

Джерело: thespruce.

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