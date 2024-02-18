У січні 2024 року в Києві спостерігалося помірне збільшення середньої заробітної плати працівників у галузі освіти, проте деякі доплати були зменшені. У інших регіонах країни надбавки для вчителів було скасовано вже на початку активної фази війни.

Стало відомо, скільки будуть отримувати освітяни у 2024 році. Про це розповів Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

В бюджеті України наразі недостатньо коштів для повноцінного підвищення заробітної плати вчителям. Однак у рамках загального підвищення мінімальної зарплати, запланованого на 2024 рік, заробітна плата вчителів збільшиться до 10-15 тисяч гривень.

За словами міністра, це підвищення зарплати буде реалізовано завдяки двом етапам підвищення мінімальної зарплати, які заплановані на січень та квітень.

У відомстві планують зробити ставку на більш масивну участь вчителя у загальній структурі заробітної плати, а також введення кількох зрозумілих надбавок. В даний момент для вчителів існує близько 60 різних надбавок, і сам вчитель часто не розуміє, як формується його зарплата.

"Ми плануємо внести зміни, проте одночасно працюємо над прив'язкою розміру заробітної плати до кваліфікації вчителя. Ми також враховуємо, що потрібно оцінювати всі робочі години вчителя, а не лише ті, що стосуються навчального процесу. Плануємо нараховувати заробітну плату вчителя, враховуючи його цифрові навички, знання мов та інші фактори", — додав міністр освіти та науки України.

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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

Як писала Politeka, зарплати українців змінились, деяким спеціалістам почали платити більше.

Також Politeka повідомляла, у 2024 році в Україні очікується зростання мінімальної зарплати.