Заявниками на отримання грошової допомоги від благодійної організації у Польщі можуть стати не всі українці.

Організація Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) приймає заявки на отримання грошової допомоги в розмірі 820 злотих (що еквівалентно 7000 гривень) на протязі 3 місяців на одну особу. Максимально таку грошову допомогу можуть отримати до п'яти членів однієї сім'ї.

Заявниками на отримання грошової допомоги можуть стати українці, які прибули до Польщі після 15 лютого 2023 року та не отримували попередньо допомогу від інших гуманітарних організацій на території країни. Також, на грошову допомогу можуть розраховувати особи з вразливих категорій переселенців:

самотні, вагітні або матері, які годують груддю, з двома дітьми;

самотні батьки або опікуни родини з мінімум двома членами сім'ї на утриманні (до 18 років або від 60 років);

люди з інвалідністю;

особи віком від 60 років;

ті, хто потребує негайного медичного втручання або постійного лікування.

Щоб подати на грошову допомогу заявку, потрібно заповнити анкету за вказаним посиланням.

Варто також нагадати, що також ромадяни України, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть оформити грошову допомогу, яка сплачується одним платежем у сумі 10 800 гривень.

Зареєструватися на отримання грошової допомоги можуть особи з реєстрацією за постійним місцем проживання та внутрішньо переміщені особи, зареєстровані в селах Оскольськоъ ТГ, які останню грошову допомогу від міжнародних організацій отримували до грудня 2023 року.

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