Юрист пояснює, що історія з електронними реєстрами та нові норми у законопроекті про мобілізацію становлять потенційну загрозу.

Осіб, які порушують закон про мобілізацію щодо військовозобов'язаних чоловіків, може чекати покарання у формі накладення штрафу або навіть позбавлення волі у випадку визнання судом їх ухилянтами.

Про це повідомило адвокатське бюро "Пані в законі" у You Tube.

"До нас зверталися з питанням, чи може територіальний центр керування виписувати штрафи, оскільки він не є судом? Проте насправді військові комісаріати мають право розглядати адміністративні порушення, складати протоколи і навіть виносити постанови про накладення штрафу самостійно, без участі суду", - зазначає адвокат Кристина Очкур.

Тим не менш, юрист пояснює, що історія з електронними реєстрами та нові норми у законопроекті про мобілізацію, які передбачають можливість ТЦК накладати арешт на майно осіб, що порушили законодавство про мобілізацію, мають потенційну загрозу.

"Суть у тому, що арешт майна може бути накладений судом, але саме порушення та рішення про притягнення до відповідальності буде приймати ТЦК автономно. Це означає, що спочатку вас притягнуть до відповідальності, а потім подадуть у суд заяву про арешт вашого майна. Ця норма поки не діє, оскільки законопроект прийняли лише у першому читанні. Залишився ще один етап ухвалення та підпис президента", - додає Очкур.

Крім того, за чинним законодавством діє норма, яка передбачає, що Територіальні центри керування (ТЦК) можуть видавати постанови про адміністративні правопорушення.

Порушення правил військового обліку призовниками, військовозобов'язаними, резервістами може призвести до накладення штрафу у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 17 000 гривень).

Варто зазначити, що особа, проти якої складена така постанова, має право оскаржити її в суді. Строк подання оскарження становить 10 днів.

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