Згідно з новим законопроектом про мобілізацію видача повісток у місцевих органах самоврядування має відбуватися за трьома пунктами.

В Україні продовжується мобілізація через вторгнення росії. В Україні вже давно є думка про те, що мобілізація в селах відбувається активніше, ніж у містах. Новий законопроєкт щодо мобілізації вніс деякі зміни у підходи сільських, селищних і міських рад у видачі повісток. Фахівці з права називають це "грою слів". Юрист Сергій Савинський зробив важливу заяву щодо цього.

Юрист пояснює, що раніше законодавство про мобілізацію передбачало, що селищні та інші ради допомагали у проведенні призову та веденні військового обліку, а зараз вони забезпечують цей процес.

"Очевидно, тепер в рамках мобілізації вони мають більший вплив. Проте в законодавстві не зазначено, що сільський голова має виписувати та розподіляти повістки. Таке положення відсутнє", - пояснює Савинський.

Він також зазначає, що відповідно до нового законопроєкту про мобілізацію видача повісток у місцевих органах самоврядування має відбуватися наступним чином:

ТЦК надсилають списки осіб за територіальними громадами. Органи самоврядування перевіряють і підтверджують або спростовують наявність певних осіб у своїх населених пунктах. У разі підтвердження проживання особи за вказаною адресою, працівник ради, разом з поліцейським і працівником ТЦК, виїжджають за вказаною адресою та вручають повістку.

"Фактично, ця процедура вже застосовується. Працівники місцевих рад будуть здійснювати облік, щоб чітко визначити, хто з військовозобов'язаних в рамках мобілізації проживає за реальною адресою. Можливо, спосіб виконання цієї обов'язкової процедури трохи зміниться", - зауважує юрист.

Важливо підкреслити, що ця норма законопроєкту про мобілізацію не дає головам місцевих рад права виписувати та розподіляти повістки.

Якщо військовозобов'язаний недавно переїхав до населеного пункту, він повинен протягом семи днів зареєструватися у місцевому ТЦК. Це також передбачено в новому законопроєкті. У разі невиконання цієї умови це буде розглядатися як порушення правил військового обліку, і порушнику загрожує штраф у розмірі 850 гривень.

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