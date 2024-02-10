Согласно новому законопроекту о мобилизации выдача повесток в местных органах самоуправления должна происходить по трем пунктам.

В Украине продолжается мобилизация из-за вторжения россии. В Украине уже давно мнение о том, что мобилизация в селах происходит активнее, чем в городах. Новый законопроект по мобилизации внес некоторые изменения в подходы сельских, поселковых и городских советов в выдаче повесток. Специалисты по праву называют это "игрой слов". Юрист Сергей Савинский сделал важное заявление по этому поводу.

Юрист объясняет, что ранее законодательство о мобилизации предполагало, что поселковые и другие советы помогали в проведении призыва и ведении военного учета, а сейчас они обеспечивают этот процесс.

"Очевидно, теперь в рамках мобилизации они оказывают большее влияние. Однако в законодательстве не указано, что сельский председатель должен выписывать и распределять повестки. Такое положение отсутствует", - объясняет Савинский.

Он также отмечает, что согласно новому законопроекту о мобилизации выдача повесток в местных органах самоуправления должна происходить следующим образом:

ТЦК посылают списки лиц за территориальными общинами. Органы самоуправления проверяют и подтверждают или опровергают наличие определенных лиц в их населенных пунктах. В случае подтверждения проживания лица по указанному адресу, работник совета вместе с полицейским и работником ТЦК выезжают по указанному адресу и вручают повестку.

"Фактически, эта процедура уже применяется. Работники местных советов будут осуществлять учет, чтобы четко определить, кто из военнообязанных в рамках мобилизации проживает по реальному адресу. Возможно, способ выполнения этой обязательной процедуры несколько изменится", - отмечает юрист.

Важно подчеркнуть, что эта норма законопроекта о мобилизации не дает председателям местных советов права выписывать и распределять повестки.

Если военнообязанный недавно переехал в населенный пункт, он должен в течение семи дней зарегистрироваться в местном ТЦК. Это также предусмотрено в новом законопроекте. В случае невыполнения этого условия это будет рассматриваться как нарушение правил военного учета и нарушителю грозит штраф в размере 850 гривен.

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