Во время судебного заседания подозреваемый не признал свою вину и рассказал странную историю.

В Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации и службы в аремии, потому что его брат уже служит в ВСУ, а он ухаживает за их бабушкой. За это его осудили. Об этом говорится в приговоре Бучачского районного суда Тернопольской области.

Согласно судебной информации, в марте 2023 года мужчина был признан годным к военной службе после прохождения ВЛК. Как только получил повестку, он уклонился от мобилизации. После этого ему была вручена вторая повестка, но он снова отказался служить в Вооруженных Силах.

Во время судебного заседания подозреваемый не признал свою вину. Он утверждал, что в марте его остановил военный автобус, и ему предложили прибыть в военкомат для проверки данных. Там ему прошли ВЛК, после чего вручили повестку. Однако он отказался от нее, пожаловавшись, что ухаживает за своей 81-летней бабушкой, и его брат уже находится на военной службе. Он отметил, что не может обеспечить уход за бабушкой из-за решения городского совета. Дополнительно он указал, что у женщины есть сын, но проживает отдельно.

Чиновники военкомата подтвердили, что мужчина отказался от мобилизации из-за своей старенькой бабушки. Выступившая на суде Фельдшерка подтвердила, что женщина действительно больна и не может самостоятельно передвигаться.

Судебное разбирательство установило, что брат подсудимого действительно находится на военной службе в Вооруженных Силах, однако в городе Бучач есть другой сын бабушки, который может позаботиться о ней. Более того, у подсудимого нет законной отсрочки от мобилизации.

Тернопольский житель был признан виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и был приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.