Юрист объясняет, что история с электронными реестрами и новые нормы в законопроекте о мобилизации представляют потенциальную угрозу.

Лица, нарушающие закон о мобилизации в отношении военнообязанных мужчин, могут ожидать наказания в форме наложения штрафа или даже лишения свободы в случае признания судом их уклоненными.

Об этом сообщило адвокатское бюро "Пані в законі" в You Tube .

"К нам обращались с вопросом, может ли территориальный центр управления выписывать штрафы, поскольку он не является судом? Однако на самом деле военные комиссариаты имеют право рассматривать административные нарушения, составлять протоколы и даже выносить постановления о наложении штрафа самостоятельно без участия суда", - отмечает адвокат. Кристина Очкур.

Тем не менее, юрист объясняет, что история с электронными реестрами и новые нормы в законопроекте о мобилизации, предусматривающие возможность ТЦК налагать арест на имущество лиц, нарушивших законодательство о мобилизации, представляют потенциальную угрозу.

"Суть в том, что арест имущества может быть наложен судом, но именно нарушение и решение о привлечении к ответственности будет принимать ТЦК автономно. Это значит, что сначала вас привлекут к ответственности, а затем подадут в суд заявление об аресте вашего имущества. Эта норма пока не действует, поскольку законопроект был принят только в первом чтении. Остался еще один этап принятия и подпись президента", - добавляет Очкур.

Кроме того, по действующему законодательству действует норма, предусматривающая, что Территориальные центры управления (ТЦК) могут издавать постановления об административных правонарушениях.

Нарушение правил военного учета призывниками, военнообязанными, резервистами может привести к наложению штрафа в размере от 500 до 1000 тысяч рублей (от 8 500 до 17 000 гривен).

Следует отметить, что лицо, против которого составлено такое постановление, имеет право обжаловать его в суде. Срок подачи обжалования составляет 10 дней.

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