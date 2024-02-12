Такий крок може стати сприятливою основою для ухвалення нового законодавства про мобілізацію.

Уряд України надав дозвіл ТЦК за цілодобову роботу. Згідно з висновками адвокатів, такі заходи можуть прискорити прийняття нового закону про мобілізацію. Про це повідомив на YouTube-каналі адвокат Роман Сімутін.

За його словами, у нічний час працівники цих центрів будуть розглядати справи про адміністративні порушення та налагоджувати стягнення. Крім цього, планується проведення медичних оглядів та психологічних обстежень, а також облік військовозобов’язаних.

Однак адвокат вказує що такий крок може послужити сприятливим підґрунтям для прийняття нового законодавства про мобілізацію.

Також зауважується, що це може стати підготовкою до великого потоку адміністративних справ, пов’язаних з обмеженнями прав громадян, зокрема у сфері права керування, виїзду за кордон, арешту рахунків та тимчасових затримань до трьох діб з подальшим доставленням до ТЦК.

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу (КПК), заборонено проводити допити людей після 20:00.

"Але як це буде виглядати, якщо до тебе приходять, навіть о 20:00, та викликають на нічний допит? А от Кабмін, фактично, як законодавець над законодавцями, без внесення змін до законів через парламент, дозволив розглядати адміністративні справи цілодобово", - зазначив фахівець.

Багато вважають, що такі справи розглядаються лише за допомогою паперів, без проведення допитів. Однак насправді справи будуть розглядатися з участю особи, яку притягують до відповідальності.

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