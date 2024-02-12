Такой шаг может послужить благоприятной основой для принятия нового законодательства о мобилизации.

Правительство Украины предоставило разрешение ТЦК за круглосуточную работу. Согласно выводам адвокатов, такие меры могут ускорить принятие нового закона о мобилизации. Об этом сообщил на YouTube-канале адвокат Роман Симутин.

По его словам, в ночное время работники этих центров будут рассматривать дела об административных нарушениях и налаживать взыскания. Кроме того, планируется проведение медицинских осмотров и психологических обследований, а также учет военнообязанных.

Однако адвокат указывает, что такой шаг может послужить благоприятной основой для принятия нового законодательства о мобилизации.

Также отмечается, что это может стать подготовкой к большому потоку административных дел, связанных с ограничениями прав граждан, в частности в сфере права управления, выезда за границу, ареста счетов и временных задержаний до трех суток с последующим доставкой в ​​ТЦК.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), запрещено проводить допросы людей после 20:00.

"Но как это будет выглядеть, если к тебе приходят, даже в 20:00, и вызывают на ночной допрос? А вот Кабмин фактически как законодатель над законодателями, без внесения изменений в законы через парламент, разрешил рассматривать административные дела круглосуточно", – отметил специалист.

Многие считают, что такие дела рассматриваются только с помощью бумаг без проведения допросов. Однако на самом деле дела будут рассматриваться с участием лица, привлекаемого к ответственности.

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