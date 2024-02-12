Законопроєкт про мобілізацію, ймовірно, набуде чинності на початку квітня - планується, що він буде проголосований до кінця лютого.

У новому законопроєкті щодо посилення мобілізації у випадку ухилення від мобілізації передбачено тимчасові обмеження на право керування транспортними засобами, арешт на гроші та інші цінності фізичної особи, а також заборону виїзду за кордон. Адвокат дав пояснення в інтерв'ю РБК-Україна, щодо покарань та обмежень за ухиляння від мобілізації.

Експерт поясниа, якщо особа отримала повістку, але не з'явилася за нею, після цього до неї надсилається вимога, яку вона не виконує, то можуть бути застосовані відповідні санкції. Таке рішення приймає суд. Державний виконавець виносить постанову, яка може включати арешт грошей та інших цінностей.

Згідно з його висловлюваннями, у законопроєкті також враховано обмеження щодо використання електронних гаманців.

"Про можливість реалізації цього складно судити, оскільки це вже другий варіант цього законопроєкту, що вноситься до Верховної Ради, а можливо, буде й третій", - прокоментував Сергій Савинський.

Нагадаємо також, що у 2024 році можуть бути мобілізовані такі категорії громадян:

Військовослужбовці, включаючи контрактників, які завершили військову службу до 24 лютого 2022 року. Чоловіки віком від 25 до 60 років, які є придатними до військової служби. Чоловіки віком від 18 років, які погодилися на контрактну військову службу. Особи, обмежено придатні до військової служби під час воєнного стану. Особи з інвалідністю, які добровільно згодилися на мобілізацію. Особи з правом на відстрочку з різних сімейних обставин можуть бути призвані тільки добровільно на військову службу за місцем проживання.

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