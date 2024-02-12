Законопроект о мобилизации, вероятно, вступит в силу в начале апреля – планируется, что он будет проголосован до конца февраля.

В новом законопроекте об усилении мобилизации в случае уклонения от мобилизации предусмотрены временные ограничения на право управления транспортными средствами, арест на деньги и другие ценности физического лица, а также запрещение выезда за границу. Адвокат дал объяснение в интервью РБК-Украина о наказаниях и ограничениях за уклонение от мобилизации.

Эксперт объяснит, если лицо получило повестку, но не явилось за ним, после этого к нему направляется требование, которое оно не выполняет, то могут быть применены соответствующие санкции. Такое решение принимает суд. Государственный исполнитель выносит постановление, которое может включать в себя арест денег и других ценностей.

Согласно его высказываниям, в законопроекте также учтены ограничения по использованию электронных кошельков.

"О возможности реализации этого сложно судить, поскольку это уже второй вариант этого вносимого в Верховную Раду законопроекта, а возможно, будет и третий", - прокомментировал Сергей Савинский.

Напомним также, что в 2024 году могут быть мобилизованы следующие категории граждан:

Военнослужащие, включая контрактников, завершивших военную службу до 24 февраля 2022 года. Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, пригодные к военной службе. Мужчины в возрасте от 18 лет, согласившиеся на контрактную военную службу. Лица, ограниченно пригодные к военной службе во время военного положения. Лица с инвалидностью, добровольно согласившиеся на мобилизацию. Лица с правом на отсрочку по разным семейным обстоятельствам могут быть призваны только добровольно на военную службу по месту жительства.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.