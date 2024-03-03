За даними порталу Мінфін, найбільш значна зміна цін стосувалася болгарського перцю, який подорожчав на 36 гривень за місяць. Ця тенденція підтримується вже протягом кількох місяців.

Ціни на яловичину та рибу варіюються, переважно збільшуючись. У лютому цього року українцям довелося платити більше за яловичий гуляш, середня ціна якого склала 271,70 грн за кілограм, порівняно з 257,95 грн у січні. Також зросла ціна на яловичі ребра, які у середньому коштують 162,95 грн за кілограм, порівняно з 157,95 грн у січні.

Вартість болгарського перцю зросла зі 170,25 до 206,80 грн за кілограм, що становить понад 30 гривень різниці за місяць. Ціни на цей овоч продовжують підніматися з вересня 2023 року.

Також варто відзначити, що оселедець подорожчав майже на 8 гривень за кілограм, збільшившись з 141,02 грн у січні до 149 грн у лютому.

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