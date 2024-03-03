По данным портала Минфин, наиболее значительное изменение цен касалось болгарского перца, который подорожал на 36 гривен в месяц. Эта тенденция поддерживается уже несколько месяцев.

Цены на говядину и рыбу варьируются преимущественно увеличиваясь. В феврале этого года украинцам пришлось платить больше за говяжий гуляш, средняя цена которого составила 271,70 грн за килограмм по сравнению с 257,95 грн в январе. Также выросла цена на говяжьи ребра, которые в среднем стоят 162,95 грн за килограмм по сравнению со 157,95 грн в январе.

Стоимость болгарского перца выросла со 170,25 до 206,80 грн. за килограмм, что составляет более 30 гривен разницы в месяц. Цены на овощ продолжают подниматься с сентября 2023 года.

Также стоит отметить, что селедка подорожала почти на 8 гривен за килограмм, увеличившись с 141,02 грн в январе до 149 грн в феврале.

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