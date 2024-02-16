Наприклад, монету 1994 року різновиду 2 копійки можна продати за ціною від 4500 гривень.

Українці можуть здобути непогані кошти, продаючи деякі монети в 2 копійки. Ці монети користуються великою популярністю серед колекціонерів, які готові заплатити за них значну суму грошей, за даними фахівців із ресурсу "Монети-ягідки".

Наприклад, монету 1994 року різновиду 2(10 к.)АА, можна продати за ціною від 4500 гривень. Її можна легко впізнати за широким кантом аверсу (лицьовою стороною).

"При виготовленні аверсу монети використовувався штемпель від 10 копійок 1994 року. Широкий кант утворився через використання штемпелів з меншим діаметром для 10 копійок, ніж для 2 копійок. Цей різновид, відомий як 2(10 к.)АА, часто називають "перепуткою", – пояснюють експерти.

Також дуже цінуються 2-копійкові монети 1996 року різновиду 1АА, виготовлені з алюмінію. Їх можна продати за 800-1000 гривень. Такі ж монети, але виготовлені з немагнітної сталі, можна продати за 1500-1700 гривень.

Монети в номіналі 2 копійки 1996 року були включені до колекційного набору Національного банку України. Спочатку було відкарбовано близько 2 тисяч екземплярів з нержавіючої сталі, але НБУ вирішив не включати ці монети до набору.

Після цього були відкарбовані монети з алюмінію, якими комплектували набори. Монети 2 копійки 1996 року зустрічаються не тільки в колекційних наборах, але і часто зустрічаються в обігу.

Також дуже цінуються 2-копійкові монети 2003 року. За них можна отримати від 1800 до 5000 гривень. Нумізмати пояснюють, що такі монети є дуже рідкісними, оскільки вони були відкарбовані обмеженим тиражем для щорічного набору Національного банку України.

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