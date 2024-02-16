Например, монету 1994 разновидности 2 копейки можно продать по цене от 4500 гривен.

Украинцы могут получить неплохие средства, продавая некоторые монеты в 2 копейки. Эти монеты пользуются большой популярностью среди коллекционеров, готовых заплатить за них значительную сумму денег, по данным специалистов по ресурсу "Монеты-ягодки".

Например, монету 1994 разновидности 2(10 к.)АА, можно продать по цене от 4500 гривен. Ее можно легко узнать по широкому канту аверса (лицевой стороной).

"При изготовлении аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант образовался из-за использования штемпелей с меньшим диаметром для 10 копеек, чем для 2 копеек. Эта разновидность, известная как 2(10 к.)АА, часто называют "перепуткой", – объясняют эксперты.

Также очень ценятся 2-копеечные монеты 1996 разновидности 1АА, изготовленные из алюминия. Их можно продать за 800–1000 гривен. Такие же монеты, но сделанные из немагнитной стали, можно продать за 1500-1700 гривен.

Монеты в номинале 2 копейки 1996 были включены в коллекционный набор Национального банка Украины. Сначала было отчеканено около 2 тысяч экземпляров из нержавеющей стали, но НБУ решил не включать эти монеты в набор.

После этого были отчеканены монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. Монеты 2 копейки 1996 встречаются не только в коллекционных наборах, но и часто встречаются в обращении.

Также очень ценятся 2-копеечные монеты 2003 года. За их можно получить от 1800 до 5000 гривен. Нумизматы объясняют, что такие монеты очень редки, поскольку они были отчеканены ограниченным тиражом для ежегодного набора Национального банка Украины.

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