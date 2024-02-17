Як правильно прати рушники, тому що ми безумовно все робимо одну і ту ж помилку

Поширеною помилкою при пранні рушників є думка, що чим більше, тим краще.

Занадто часто люди використовують більше прального порошку, ніж потрібно, та таких добавок, як кондиціонер для білизни.

В цьому немає необхідності.

Як правильно прати рушники: 4 поради та рекомендації

Використовуйте менше миючого засобу.

При пранні рушників вам знадобиться лише дві столові ложки прального порошку на одне завантаження. Люди отримують хрумкі рушники, які пахнуть кислим або затхлим, тому що в них використовується занадто багато миючого засобу. Більш того, надлишок миючого засобу у довгостроковій перспективі може зробити рушники бруднішими, а не чистими.

2. Уникайте кондиціонерів для білизни та сушарок.

Уникайте кондиціонерів для білизни та сушарок, як чуми.

Обидва можуть залишати залишки, які впливають на поглинаючу здатність рушника і, як наслідок, на його здатність висушувати вас. Крім того, ці залишки можуть сприяти збереженню запаху та залишати смердючі рушники. Замість цих добавок фахівці з прання рекомендують використовувати дистильований білий оцет.

3. Як прати рушники правильно: тримайтеся подалі від хлорного відбілювача.

Якщо ви хочете ретельно продезінфікувати рушники, не використовуйте хлорний відбілювач, який може знебарвити білі та яскраво забарвлені рушники. Натомість використовуйте безпечний для кольорових тканин відбілювач або кисневий відбілювач, які можна безпечно використовувати на кольорових тканинах.

4. Стирайте рушники в теплій воді в режимі швидкого прання.

Відповідаючи на запитання, як прати рушники, правильно експерти радять прати рушники в теплій воді (якщо на етикетці не вказано, що їх слід прати в холодній воді). Якщо ви користуєтеся пральною машиною, він також рекомендує вибрати 30-хвилинний цикл швидкого прання або експрес.

Джерело: wellandgood .

Читайте також:

Як пом'якшити махрові рушники: сім ефективних порад, які збережуть ніжну тканину на довгий час

Як пом'якшити задник на шкіряному взутті: більше не натиратиме

Як розм'якшити взуття в домашніх умовах: корисні поради для здоров'я ніг