Якщо ви хочете, щоб ваші рушники залишалися пухнастими щоразу, коли ви їх перете - вам потрібно знати, як правильно їх прати.

Правильне прання рушників допомагає зберегти їх ніжні волокна, щоб ви могли насолоджуватися відчуттям затишку на своїй шкірі довгі роки.

Як прати рушники перед використанням

Найважливішим першим кроком у догляді за рушниками є вибір високоякісного матеріалу для рушників. Подумайте про рушники з органічної бавовни або вафельні рушники, щоб рушники для лазні прослужили вам довго.

При першому пранні додайте у воду півсклянки білого оцту і приблизно половину рекомендованої кількості прального порошку. Оцет допоможе закріпити кольори та видалити залишки з рушників. Ретельно висушіть їх при низькій температурі, використовуючи вовняні кульки для сушіння, щоб зберегти м'яку тканину і скоротити час висихання.

Як прати рушники - сортуйте рушники за кольором

Розділіть рушники за кольорами. Рушники часто вбирають барвники з інших речей, що у пранні. Якщо ви колись запитували, як зберегти білі рушники білими, відповідь — правильне сортування. Прання класичних білих рушників разом з іншими білими рушниками допоможе запобігти появі тьмяного та знебарвленого вигляду. Якщо ви переть кольорові рушники, ви можете уникнути появи плям і перенесення барвника, зберігаючи в завантаженні одні й ті ж кольори.

2. Не перевантажуйте пральну машину.

Рушникам потрібно багато місця для переміщення усередині барабана пральної машини. У більшості машин з вертикальним завантаженням за раз слід прати не більше рушників, краще менше. Якщо ви використовуєте пральну машину з фронтальним завантаженням, обмежте її трьома або чотирма.

3. Як прати рушники: використовуйте м'який миючий засіб.

При пранні рушників використовуйте м'який миючий засіб. Якщо ви помітили, що рушники здаються вам жорсткими, спробуйте використати вдвічі менше. Миючий засіб може з часом накопичуватися на волокнах, зменшуючи здатність, що вбирає, і пухнастість. Також:

Помийте рушники оцтом. Оцет м'яко дезінфікує, не пошкоджуючи рушники і залишаючи слідів і запаху.

Не використовуйте занадто багато відбілювача. Час від часу ви можете наносити трохи відбілювача на рушники, що пахнуть пліснявою, але не перестарайтеся. Відбілювач агресивний і може призвести до вицвітання рушників.

Відмовтеся від кондиціонера для білизни. Воскові відкладення з пом'якшувачів згодом можуть зробити ваші рушники жорсткими та дряпаючими.

4. Як прати рушники - виберіть температуру

Чи варто прати рушники у гарячій чи холодній воді? Регулярне прання у прохолодній воді допомагає зберегти ніжні волокна розкішних рушників. Однак це залежить від типу рушника та ступеня його забруднення (рекомендації щодо температури для певних типів рушників див. нижче).

5. Встановіть звичайну пральну машину.

Звичайні або звичайні налаштування пральної машини найкраще підходять для рушників. Цей режим - найкращий спосіб видалити бактерії, бруд, піт і шкірне сало, які накопичуються щоразу, коли ви витираєтесь.

Джерело: parachutehome .

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