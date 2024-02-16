Правильная стирка полотенец помогает сохранить их нежные волокна, чтобы вы могли наслаждаться ощущением уюта на своей коже долгие годы.
Как стирать полотенца перед их использованием
Важнейшим первым шагом в процессе ухода за полотенцами является выбор высококачественного материала для полотенец. Подумайте о полотенцах из органического хлопка или вафельных полотенцах , чтобы банные полотенца прослужили вам долго.
При первой стирке добавьте в воду полстакана белого уксуса и примерно половину рекомендуемого количества стирального порошка . Уксус поможет закрепить цвета и удалить остатки с полотенец. Тщательно высушите их при низкой температуре, используя шерстяные шарики для сушки , чтобы сохранить ткань мягкой и сократить время высыхания.
- Как стирать полотенца - сортируйте полотенца по цвету
Разделите полотенца по цветам. Полотенца часто впитывают красители от других вещей, находящихся в стирке. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как сохранить белые полотенца белыми, ответ — правильная сортировка. Стирка классических белых полотенец вместе с другими белыми полотенцами поможет предотвратить появление тусклого и обесцвеченного вида. Если вы стираете цветные полотенца, вы можете избежать появления пятен и переноса красителя, сохраняя в загрузке одни и те же цвета.
2. Не перегружайте стиральную машину.
Полотенцам нужно много места для перемещения внутри барабана стиральной машины. В большинстве машин с вертикальной загрузкой за раз следует стирать не больше полотенец, лучше меньше. Если вы используете стиральную машину с фронтальной загрузкой, ограничьте ее тремя или четырьмя.
3. Как стирать полотенца: используйте мягкое моющее средство.
При стирке полотенец используйте мягкое моющее средство . Если вы заметили, что полотенца кажутся вам жесткими, попробуйте использовать вдвое меньше. Моющее средство может со временем накапливаться на волокнах, уменьшая впитывающую способность и пушистость. Также:
Постирайте полотенца уксусом. Уксус мягко дезинфицирует, не повреждая полотенца и не оставляя следов и запаха.
Не используйте слишком много отбеливателя. Время от времени вы можете наносить немного отбеливателя на пахнущие плесенью полотенца, но не переусердствуйте. Отбеливатель агрессивен и может привести к выцветанию полотенец.
Откажитесь от кондиционера для белья. Восковые отложения из смягчителей со временем могут сделать ваши полотенца жесткими и царапающими.
4. Как стирать полотенца - выберите температуру
Стоит ли стирать полотенца в горячей или холодной воде? Регулярная стирка в прохладной воде помогает сохранить нежные волокна роскошных полотенец. Однако это зависит от типа полотенца и степени его загрязнения (рекомендации по температуре для определенных типов полотенец см. ниже).
5. Установите обычную стиральную машину.
Обычные или обычные настройки стиральной машины лучше всего подходят для полотенец. Этот режим — лучший способ удалить бактерии, грязь, пот и кожное сало, которые накапливаются каждый раз, когда вы вытираетесь.
Источник: parachutehome.
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