Если вы хотите, чтобы ваши полотенца оставались пушистыми каждый раз, когда вы их стираете - вам нужно знать, как правильно их стирать.

Правильная стирка полотенец помогает сохранить их нежные волокна, чтобы вы могли наслаждаться ощущением уюта на своей коже долгие годы.

Как стирать полотенца перед их использованием

Важнейшим первым шагом в процессе ухода за полотенцами является выбор высококачественного материала для полотенец. Подумайте о полотенцах из органического хлопка или вафельных полотенцах , чтобы банные полотенца прослужили вам долго.

При первой стирке добавьте в воду полстакана белого уксуса и примерно половину рекомендуемого количества стирального порошка . Уксус поможет закрепить цвета и удалить остатки с полотенец. Тщательно высушите их при низкой температуре, используя шерстяные шарики для сушки , чтобы сохранить ткань мягкой и сократить время высыхания.

Как стирать полотенца - сортируйте полотенца по цвету

Разделите полотенца по цветам. Полотенца часто впитывают красители от других вещей, находящихся в стирке. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как сохранить белые полотенца белыми, ответ — правильная сортировка. Стирка классических белых полотенец вместе с другими белыми полотенцами поможет предотвратить появление тусклого и обесцвеченного вида. Если вы стираете цветные полотенца, вы можете избежать появления пятен и переноса красителя, сохраняя в загрузке одни и те же цвета.

2. Не перегружайте стиральную машину.

Полотенцам нужно много места для перемещения внутри барабана стиральной машины. В большинстве машин с вертикальной загрузкой за раз следует стирать не больше полотенец, лучше меньше. Если вы используете стиральную машину с фронтальной загрузкой, ограничьте ее тремя или четырьмя.

3. Как стирать полотенца: используйте мягкое моющее средство.

При стирке полотенец используйте мягкое моющее средство . Если вы заметили, что полотенца кажутся вам жесткими, попробуйте использовать вдвое меньше. Моющее средство может со временем накапливаться на волокнах, уменьшая впитывающую способность и пушистость. Также:

Постирайте полотенца уксусом. Уксус мягко дезинфицирует, не повреждая полотенца и не оставляя следов и запаха.

Не используйте слишком много отбеливателя. Время от времени вы можете наносить немного отбеливателя на пахнущие плесенью полотенца, но не переусердствуйте. Отбеливатель агрессивен и может привести к выцветанию полотенец.

Откажитесь от кондиционера для белья. Восковые отложения из смягчителей со временем могут сделать ваши полотенца жесткими и царапающими.

4. Как стирать полотенца - выберите температуру

Стоит ли стирать полотенца в горячей или холодной воде? Регулярная стирка в прохладной воде помогает сохранить нежные волокна роскошных полотенец. Однако это зависит от типа полотенца и степени его загрязнения (рекомендации по температуре для определенных типов полотенец см. ниже).

5. Установите обычную стиральную машину.

Обычные или обычные настройки стиральной машины лучше всего подходят для полотенец. Этот режим — лучший способ удалить бактерии, грязь, пот и кожное сало, которые накапливаются каждый раз, когда вы вытираетесь.

Источник: parachutehome.

Читайте также:

Как смягчить махровые полотенца: семь эффективных советов, которые сохранят нежную ткань на долгое время

Как смягчить задник на кожаной обуви: больше не будет натирать

Как размягчить обувь в домашних условиях: полезные советы для здоровья ног