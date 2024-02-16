Миття кухонної витяжки, звичайно, не найцікавіше і веселе заняття, але воно необхідне.

Прибирання кухні допомагає підтримувати все у санітарному стані та забезпечує безпеку сім'ї, тому потрібно знати, як відмити кухонну витяжку швидко та надовго.

Якщо ви не чистите витяжку регулярно, ці частинки диму, пари та жиру можуть накопичуватися на витяжці.

Шар за шаром він почне накопичуватись. У міру накопичення шарів витяжка буде менш функціональною при видаленні забруднюючих речовин із повітря.

Зрештою забруднюючі речовини не зможуть вийти назовні, і це погіршить якість повітря у будівлі.

Це не лише загроза безпеці якості повітря, а й небезпека пожежі. І те, й інше — великі проблеми, яких слід уникати. Як почистити жирну витяжку?

Як відмити кухонну витяжку

Знежирити всередині та зовні

Для початку необхідно очистити весь жир і бруд на витяжці та навколо неї. Якщо частинки їжі або жиру почали накопичуватися, можливо, вам доведеться почати зіскаблювати їх.

Як відмити кухонну витяжку: чищення фільтрів

Потім зніміть фільтри з витяжки та очистіть їх. Якщо обладнання дозволяє це, ви можете навіть мити фільтри витяжки в посудомийній машині. Обов'язково використовуйте засіб для очищення фільтрів.

Очистіть жировловлювач

Цей крок зазвичай застосовується в системі з двома витяжками. Жировловлювач допомагає запобігти засміченню вентиляційної системи або труб каналізаційної системи жирами, маслами та частинками жиру з фритюрниці або плити.

Примітка: жировловлювач витяжки не слід плутати з жировловлювачем вашого ресторану.

Почніть очищення жировловлювача з відповідальної утилізації жиру, що накопичився там, та інших частинок. Потім ретельно очистіть жироуловлювач знежирюючим засобом.

Як відмити кухонну витяжку – обов'язково чистіть витяжний вентилятор

Вентилятор капота також необхідно зняти у процесі чищення. Спочатку очистіть вентилятор для видалення всіх великих частинок. Потім відправте його в посудомийну машину для подальшого очищення.

Очистіть повітропровід

Повітряник витяжки – це видима частина витяжки над ґратами. Очистіть його всередині і зовні тим же розчином, що знежирює, який ви використовували для інших частин кухонної витяжки.

Пам'ятайте, що знежирювач буде вашим найкращим другом протягом усього цього процесу.

Як тільки все буде очищено та висушено, встановіть все на місце. Він має бути бездоганно чистим та готовим до роботи.

Коли потрібно чистити витяжку?

Регулярне чищення має проводитися щодня, і витяжка не є винятком. Щодня проводьте легке поверхневе очищення повітроводу витяжки. Залишіть генеральне прибирання, під час якого ви розбираєте витяжку, раз на тиждень.

Джерело: darlingii .

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