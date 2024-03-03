Компанія Yasno, що постачає електроенергію для мільйонів українців, регулярно ділиться корисною інформацією на своєму сайті та в соцмережах, надаючи клієнтам змогу отримати доступ до різних привілеїв і бонусів.

Фахівці розповіли про те, як шляхом встановлення торшерів та енергоефективних люстр можна знизити витрати на електроенергію. Однак, не всі оцінили цей лайфхак. "Якщо користувач вчасно оплачує свій рахунок за електроенергію, він має право отримати бонуси", - зазначили представники Yasno відповідаючи на один із коментарів. Вони також пояснили, як можна використовувати накопичені бонуси.

Бонуси нараховуються за такі дії:

Активація програми лояльності YasnoЛов. Своєчасна оплата рахунків (перед 20-м числом кожного місяця). Відмова від отримання паперових рахунків.

Важливо зазначити, що бонуси будуть нараховуватися лише після активації облікового запису в програмі лояльності. Споживачі можуть витрачати накопичені бонуси на:

Покупки в аптеках мереж АНЦ та Доброго дня. Товари від Фокстрот, Rozetka та Comfy. Паливо на заправках мережі Socar. Послуги деяких медичних лабораторій. Бронювання та відпочинок у Optima.

Для отримання бонусів, якщо, наприклад, клієнт вчасно сплачує рахунок за електроенергію на 300 гривень, він отримає гарантовано 30 бонусів:

300 x 10% = 30 бонусів.

Детальніше про це можна прочитати за посиланням.

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