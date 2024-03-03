Компания Yasno, поставляющая электроэнергию для миллионов украинцев, регулярно делится полезной информацией на своем сайте и в соцсетях, предоставляя клиентам доступ к различным привилегиям и бонусам.
Специалисты рассказали о том, как путем установки торшеров и энергоэффективных люстр можно снизить затраты на электроэнергию. Однако не все оценили этот лайфхак. "Если пользователь своевременно оплачивает свой счет за электроэнергию, он имеет право получить бонусы", - отметили представители Yasno, отвечая на один из комментариев. Они также объяснили, как можно использовать накопленные бонусы.
Бонусы начисляются за следующие действия:
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Активация программы лояльности YasnoЛов.
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Своевременная оплата счетов (перед 20 числом каждого месяца).
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Отказ от получения бумажных счетов.
Важно отметить, что бонусы будут начисляться только после активации аккаунта в программе лояльности. Потребители могут тратить накопленные бонусы на:
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Покупки в аптеках сетей АНЦ и Здравствуйте.
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Товары от Фокстрот, Rozetka и Comfy.
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Топливо на заправках сети Socar.
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Услуги некоторых медицинских лабораторий.
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Бронирование и отдых в Optima.
Для получения бонусов, если, например, клиент своевременно платит счет за электроэнергию на 300 гривен, он получит гарантированно 30 бонусов:
300 x 10% = 30 бонусов.
Подробнее об этом можно прочитать по ссылке .
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