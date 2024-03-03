Компания Yasno, поставляющая электроэнергию для миллионов украинцев, регулярно делится полезной информацией на своем сайте и в соцсетях, предоставляя клиентам доступ к различным привилегиям и бонусам.

Специалисты рассказали о том, как путем установки торшеров и энергоэффективных люстр можно снизить затраты на электроэнергию. Однако не все оценили этот лайфхак. "Если пользователь своевременно оплачивает свой счет за электроэнергию, он имеет право получить бонусы", - отметили представители Yasno, отвечая на один из комментариев. Они также объяснили, как можно использовать накопленные бонусы.

Бонусы начисляются за следующие действия:

Активация программы лояльности YasnoЛов. Своевременная оплата счетов (перед 20 числом каждого месяца). Отказ от получения бумажных счетов.

Важно отметить, что бонусы будут начисляться только после активации аккаунта в программе лояльности. Потребители могут тратить накопленные бонусы на:

Покупки в аптеках сетей АНЦ и Здравствуйте. Товары от Фокстрот, Rozetka и Comfy. Топливо на заправках сети Socar. Услуги некоторых медицинских лабораторий. Бронирование и отдых в Optima.

Для получения бонусов, если, например, клиент своевременно платит счет за электроэнергию на 300 гривен, он получит гарантированно 30 бонусов:

300 x 10% = 30 бонусов.

Подробнее об этом можно прочитать по ссылке .

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