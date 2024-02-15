На аверсі монети зображено стилізовану троянду у вигляді серця - пелюстки цієї троянди складаються зі слова "кохання".

Національний банк України випускає у обіг пам'ятну монету "Кохання" до Дня святого Валентина, яку можна придбати через інтернет-магазин НБУ. Пам'ятна монета "Кохання" виконана з нейзильберу та має номінал 5 гривень. Про це інформує пресслужба НБУ.

На аверсі монети зображена стилізована троянда у вигляді серця. Пелюстки цієї троянди складаються зі слова "кохання", написаного на найпоширеніших мовах світу. Це підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає мовних та культурних обмежень.

На реверсі монети зображено серце, з якого рівномірно розходяться хвилі. Ця композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого досягають найглибших куточків душі.

Монети будуть доступні для придбання в інтернет-магазині НБУ з 14 лютого 2024 року, а згодом їх також можна буде отримати у банках-дистриб'юторах. Тираж монети складатиме до 50 000 штук. Ціна однієї монети становитиме 159 гривень. Ліміт нумізматичної продукції на одного користувача обмежений однією штукою.

Нагадаємо, що також Національний банк України випустив пам'ятну медаль-монету, присвячену 110-річчю Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції. Дизайнеркою медалі-монети є Тетяна Балута, а скульптором - Володимир Дем’яненко. Тираж медалі обмежений до 20 000 штук.

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